Наука и технологии

В Великобритании опубликовали рейтинг самых богатых спортсменов страны. Всего в список вошло 100 спортсменов, включая бывших спортсменов. Суммарное состояние британских спортсменов, которые вошли в ТОП-100, составило 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. За год суммарный капитал увеличился на 6,7%.