Наука и технологии

Последние новости
Парламентарии Великобритании недовольны решением повысить им зарплату
Независимое управление по парламентским стандартам, которое устанавливает размер окладов британским парламентариям, в воскресенье объявило о решении после выборов в 2015 году повысить на 11,4% жалование членов палаты общин.
Сбербанк России, Роскосмос и Фондсервисбанк заключили соглашение о сотрудничестве
Сбербанк России, Роскосмос и Фондсервисбанк заключили соглашение о сотрудничестве с целью организации обслуживания международной космической деятельности Федерального космического агентства, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Фондсервисбанка.
Сноуден считает, что Швейцария лучше, чем Россия
Известный предатель интересов США, который скрывается на территории России, высказал пожелание сменить убежище на Швейцарию.
Список самых богатых спортсменов Великобритании возглавил Дэвид Бекхэм
В Великобритании опубликовали рейтинг самых богатых спортсменов страны. Всего в список вошло 100 спортсменов, включая бывших спортсменов. Суммарное состояние британских спортсменов, которые вошли в ТОП-100, составило 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. За год суммарный капитал увеличился на 6,7%.
Сноуден считает, что Швейцария лучше, чем Россия
Известный предатель интересов США, который скрывается на территории России, высказал пожелание сменить убежище на Швейцарию.Подробнее
Сбербанк России, Роскосмос и Фондсервисбанк заключили соглашение о сотрудничестве
Сбербанк России, Роскосмос и Фондсервисбанк заключили соглашение о сотрудничестве с целью организации обслуживания международной космической деятельности Федерального космического агентства, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Фондсервисбанка.Подробнее
В столице Великобритании появится жилой комплекс с оригинальным дизайном
В одном из районов Лондона в ближайшем будущем появится жилой комплекс, у которого будет очень необычный дизайн. Цвет нового здания будет коричневым. Внешность сооружения дополнят яркие цветные балконы. В результате постройка будет резко контрастировать с серыми городскими сооружениями.Подробнее
Дочь Терешковой присоединилась к Анне Чапман
Елена Терешкова, единственный ребенок в семье космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, займется решением социальных вопросов в ракетно-космической отрасли. Как выяснили «Известия», в начале этой недели Елена Терешкова стала советником президента Фондсервисбанка, где будет курировать ряд проектов.Подробнее
«Газпром» поднял цены для Украины
Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер журналистам. По его словам со 2 квартала 2014 года стоимость газа для Украины вырастит на 100 долларов и составит 385,5 долларов за тысячу кубометров.Подробнее